Армия и оружие

Экономика сегодняЭкономика сегодняИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии

В провинции Деръа боевики подорвали на маршруте патрулирования военной полиции РФ две самодельных бомбы, об этом ранее сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин. Взрывы прогремели с разницей в 20 минут.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group
, отслеживающий деятельность террористов.
РБКвчера в 18:50

Подробнее о событии

ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России

РИА Новости00:01

Что случилось этой ночью: суббота, 12 октября

Интерфакс01:30

Боевики ИГ взяли ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России

Московский Комсомолец00:55

Террористы ИГ* взяли ответственность за нападение на военную полицию России

Телеканал 360°02:10

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

Российская газетавчера в 21:31

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

РБКвчера в 18:50

На маршруте патруля российской военной полиции в Сирии произошел подрыв

ТАССвчера в 15:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к поклонникам.
Экспресс газета 00:31
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Технологии

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 10 октября в 17:17
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv вчера в 04:26
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
RT на русском 01:50
Единоборства

Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 10 октября в 07:10
Политика

Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского

Красная весна вчера в 06:54
Авто

Стартовали продажи лимитированной серии автомобилей Lada

Российская компания Lada сообщила о старте продаж лимитированной серии Lada #Club, которая отличается наличием оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также имеет дополнительный набор оборудования.
NewInform вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Наука

Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Газета.Ru 01:37
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Волейбол

Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM вчера в 04:46
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Политика

Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru вчера в 23:54
Футбол

Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru вчера в 22:16
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
Политика

Переговоры по Сирии в Казахстане могут быть перенесены на ноябрь

Вести.Ru 01:51
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Наука

Из лунного грунта впервые получили кислород

МИР 24 вчера в 05:55
Наука

На WCIT в Ереване симфонический оркестр исполнил композицию, написанную ИИ

Naked Science 07 октября в 05:58
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Футбол

Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

Телеканал ОТВ 10 октября в 12:52
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное