Армия и оружие
Экономика сегодняИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии
В провинции Деръа боевики подорвали на маршруте патрулирования военной полиции РФ две самодельных бомбы, об этом ранее сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин. Взрывы прогремели с разницей в 20 минут.
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с чего всё началось
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.РБКвчера в 18:50
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Боевики ИГ взяли ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России
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Из лунного грунта впервые получили кислород
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Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией
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