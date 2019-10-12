с чего всё началось

В провинции Деръа боевики подорвали на маршруте патрулирования военной полиции РФ две самодельных бомбы, об этом ранее сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин. Взрывы прогремели с разницей в 20 минут.

ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии

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