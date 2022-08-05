Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США на фоне стараний администрации президента Джо Байдена по освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.