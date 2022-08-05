Будьте в Плюсе

ДАН: адвокат Литвишко сообщил, что американца Мурекези в ДНР обвинили в разжигании розни

В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни 35-летнему гражданину США руандского происхождения Суеди Мурекези.
Lenta.ru
В плен 35-летний афроамериканец Мурекези попал в Херсоне в июне.
РЕН ТВ
Литвишко отметил, что Мурекези был арестован в Донецке в июне текущего года.
REGNUM
В 1994 году вместе с семьей переехал в США на фоне геноцида руандийских тутси.
РБК

Подробнее о событии

ДАН: адвокат Литвишко сообщил, что американца Мурекези в ДНР обвинили в разжигании розни
Lenta.ru18:51
Американцу Мурекези в ДНР предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни
ТАСС17:43
Самое цитируемое
ТАСС: в ДНР американец Мурекези обвиняется в разжигании межнациональной розни
RT на русском18:17
В ДНР предъявили обвинение гражданину США за разжигание розни
РБК18:03
В ДНР против американца возбудили дело за участие в проукраинских митингах в Херсоне
Коммерсантъ18:00
В ДНР гражданина США обвинили в разжигании межнациональной розни
Известия17:51
Американцу Мурекези в ДНР предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни
Газета.Ru18:05

Интересное

Bloomberg: покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки

Покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, а укрепление рубля к евро стало настоящей «головной болью» для западных банков.
REGNUM01:35

Академик Арбатов полагает, что США могут снова применить ядерное оружие

Соединенные Штаты не признают военным преступлением совершенную 6 и 9 августа 1945 года бомбардировку мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки, и могут снова использовать ядерное оружие.
Газета.Ru03:17

Bloomberg: премьер Франции Борн заявила о создании штаба для борьбы с засухой

Правительство Франции сформировало антикризисный штаб по борьбе с засухой.
RT на русском02:02

Politico сообщило о безуспешных попытках командования США связаться с военными КНР

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.
РИА Новости00:23

Compact: жители ФРГ могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за роста цен на газ

Жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ. Об этом пишет Compact.
RT на русском22:00

Маск предложил освободить осужденных за наркотики после слов Байдена

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США на фоне стараний администрации президента Джо Байдена по освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.
РБК18:02

Водонаева напомнила о похождениях Митрофанова с Бузовой, Бородиной и другими

Алена Водонаева решила напомнить о похождениях Алексея Митрофанова, ранее входившего в состав Госдумы.
Актуальные Новости03:02

В Екатеринбурге мужчина зарезал супругу рядом со спящим ребенком и покончил с собой

В Екатеринбурге россиянин зарезал супругу и покончил с собой. Об этом сообщает портал E1.ru.
Lenta.ruвчера в 09:23

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что область не находится под юрисдикцией Киева

Подконтрольная российским силам территория Херсонской области «фактически больше не находится» в юрисдикции Украины, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
РБК00:22

Экс-депутат Худяков призвал оставить Вайкуле без денег и медицинской помощи

Экс-депутат Роман Худяков в личном Telegram-канале заявил, что фармацевтической компании «Лайма-Люкс-Рус» с оборотом в 390 млн. рублей в год требуется налоговая проверка.
Центральная Служба Новостей03:04