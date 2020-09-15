Вечерняя Москва 21

По словам Кристенсена, DEA обязательно должна выдавать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих территориях континентального шельфа, поскольку агентство ратифицировало Конвенцию по морскому праву, впрочем, как и остальные страны Балтийского моря.