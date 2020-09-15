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Evo-rus.com
Evo-rus.com

DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2

По словам Кристенсена, DEA обязательно должна выдавать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих территориях континентального шельфа, поскольку агентство ратифицировало Конвенцию по морскому праву, впрочем, как и остальные страны Балтийского моря.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новостивчера в 11:03
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Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку - 2»

Газета.Ruвчера в 13:34
Lenta.ru

В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 11:58
Московский Комсомолец

У «Северного потока-2» появилась новая проблема: претензии выдвинула Дания

Московский Комсомолецвчера в 10:15
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъвчера в 11:43
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 11:42
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 11:03
RT на русском

В Госдуме оценили позицию регулятора Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 12:48

В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
В России предложили ввести почасовой МРОТ
РИА Новости23:23
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Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
РБКвчера в 14:39
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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