DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2
По словам Кристенсена, DEA обязательно должна выдавать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих территориях континентального шельфа, поскольку агентство ратифицировало Конвенцию по морскому праву, впрочем, как и остальные страны Балтийского моря.В источнике
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Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
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