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Evo-rus.com
Evo-rus.com

DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2

По словам Кристенсена, DEA обязательно должна выдавать разрешения на прокладку транзитных трубопроводов на своих территориях континентального шельфа, поскольку агентство ратифицировало Конвенцию по морскому праву, впрочем, как и остальные страны Балтийского моря.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новостивчера в 11:03
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Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку - 2»

Газета.Ruвчера в 13:34
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 11:42
RT на русском

В Госдуме оценили позицию регулятора Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 12:48
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъвчера в 11:43
Lenta.ru

В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 11:58
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 11:03
Московский Комсомолец

У «Северного потока-2» появилась новая проблема: претензии выдвинула Дания

Московский Комсомолецвчера в 10:15

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

Иммунолог отметила, что бета-каротин может запасаться в печени, а при необходимости ― трансформироваться в витамин А. Кроме того, по ее словам, другим важным элементом для организма в осенний период является витамин С, благодаря которому улучшается клеточный иммунитет, а сами клетки организма защищены от повреждений.
Известия00:36

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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В Саратовской области погибла женщина из-за отравления угарным газом

В поселке Осиновском Марксовского района Саратовской области погибла пожилая женщина, предположительно, в результате отравления угарным газом, еще три человека пострадали, включая девочку семи лет.
РБК01:12