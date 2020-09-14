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Слово и Дело
Слово и Дело

DEA: Дания не может отозвать разрешение на реализацию Nord Stream 2

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступил с призывом вновь дать ход дискуссиям относительно строительства "Северного потока — 2". Причиной для возобновления обсуждений политик назвал инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новостивчера в 11:03
Подробнее о событии
Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку - 2»

Газета.Ruвчера в 13:34
Lenta.ru

В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 11:58
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъвчера в 11:43
RT на русском

В Госдуме оценили позицию регулятора Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 12:48
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 11:42
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 11:03
Московский Комсомолец

У «Северного потока-2» появилась новая проблема: претензии выдвинула Дания

Московский Комсомолецвчера в 10:15

Жительница Могочи прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

Анастасия Саморокова из города Могоча Забайкальского края прошла в полуфинал шоу «Золото Геленджика» на канале ТНТ, в эфир программа с её участием вышла в эфире 13 сентября На сайте проекта говорится, что «Золото Геленджика» - это соревнования по несуществующим видам спорта и эстафета с невероятными препятствиями, проходящая в тематическом парке.
Чита.Рувчера в 08:32
9

В Кремле считают Лукашенко законным президентом Белоруссии

В Кремле Александра Лукашенко считают законно избранным президентом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 14 сентября после переговоров президента России и Белоруссии в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 14:39
17

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Минтранс пропишет в ПДД правила движения для электросамокатов

Минтранс подготовил проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые должны решить одну из самых наболевших проблем последних лет - выезд обладателей мощных электросамокатов на проезжую часть в один поток с автомобилистами.
Ридусвчера в 02:03
55

Депутат бундестага возмутился ситуацией с Навальным

Как сообщает RT, депутат бундестага Армин Паулу Хампел жестко раскритиковал позицию властей Германии в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также призвал кабмин наладить сотрудничество с Россией, а не манипулировать делом Навального в своих интересах.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19

Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» российским ВВС

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, пишет в Forbes военный эксперт Дэвид Экс.
РИА Новости22:58
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц.
РБК20:02
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