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DEPI: древесные пеллеты подорожали в Германии на 54% за год из-за роста цен на газ

Энергетические компании начали активно заменять традиционное топливо на пеллеты, что привело к резкому росту спроса.
Lenta.ru
В среднем стоимость древесных пеллет в ФРГ сегодня составляет 366,6 евро за тонну, передает
 «Коммерсант».
Южный Федеральный
По индексу Argus, стоимость древесных пеллет с середины июля 2021 года по середину января 2022-го выросла в полтора раза, почти до $240 за тонну (на базисе CIF Северо-Западная Европа).
Коммерсантъ
Еще на цене сказывается ограниченное предложение пеллет из США и Европы, а также повышение ставок фрахта и рост цен на сырье.
Коммерсантъ

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