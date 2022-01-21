Lenta.ruDEPI: древесные пеллеты подорожали в Германии на 54% за год из-за роста цен на газЭнергетические компании начали активно заменять традиционное топливо на пеллеты, что привело к резкому росту спроса.Lenta.ruВ среднем стоимость древесных пеллет в ФРГ сегодня составляет 366,6 евро за тонну, передает «Коммерсант».Южный ФедеральныйПо индексу Argus, стоимость древесных пеллет с середины июля 2021 года по середину января 2022-го выросла в полтора раза, почти до $240 за тонну (на базисе CIF Северо-Западная Европа).КоммерсантъЕще на цене сказывается ограниченное предложение пеллет из США и Европы, а также повышение ставок фрахта и рост цен на сырье.КоммерсантъЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaПлюс один +1РамблерИА Красная ВеснаПодробнее о событииВслед за газом для немцев существенно подорожало отопление пеллетамиFBM.ruвчера в 09:12В Германии вслед за газом дорожает древесное топливоКоммерсантъвчера в 16:55Самое цитируемоеРост цены на опилки в Германии достиг исторического уровня в 54%Infinicaвчера в 07:43Вслед за газом в ФРГ подорожало древесное топливоРамблервчера в 07:14DEPI: древесные пеллеты подорожали в Германии на 54% за год из-за роста цен на газLenta.ruвчера в 03:35Германия нашла замену природному газуBanki Loansвчера в 08:28Дрова в Германии подорожали в 1,5 раза за кварталИА Красная Весна20 января в 15:28Показать ещёОценить25Поделиться