Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Здоровье Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974 Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка. 1K

Авто Компактвэн Fiat 500L не получит преемника В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X. 1

Наука Представлен материал с рекордной температурой плавления Сотрудники НИТУ «МИСиС» сообщили, что им удалось синтезировать новый материал с ультравысокой температурой плавления – нестехиометрический карбонитрид гафния.

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. 920

Экономика В России повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.

Армия и оружие СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. 1

Общество Черногория временно отказалась принимать российских туристов Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович. 9

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Происшествия Полковника ФСО арестовали по обвинению в мошенничестве Фото: duma.gov.ru 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО России полковника Дмитрия Ширенова. 180

Общество Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.

Технологии D.E.E.P.: Battle Of Jove — новый боевик про сражения космических истребителей Разработчики из студии Thinking Stars анонсировали D.E.E.P.: Battle Of Jove — аркадный боевик про сражения космических истребителей.

Энергетика ГТЛК выходит из проекта терминала «Витино» под Кандалакшей Государственная транспортная лизинговая компания выходит из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино», который планируется разместить под Кандалакшей.