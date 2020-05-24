Экономика

BFM.ruBFM.ruКабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Потери бюджета Костромской области из-за эпидемии превысят 2 млрд рублей

REGNUMвчера в 15:21

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета24 мая в 02:00

Ставрополье получит 1,6 млрд рублей на сбалансирование бюджета

Известиявчера в 09:39

На борьбу с COVID-19 Орловская область получит из резервного фонда 48 миллионов

Вести.Ruвчера в 11:28

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК24 мая в 03:12

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости24 мая в 02:01

НАО получит из федерального бюджета 215,7 млн рублей на компенсацию снижения дохода

ТАССвчера в 09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днем рождения

Вокруг ТВ 05:07
Здоровье

Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974

Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com 23 мая в 07:45
1K
Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве заложницы — 22-летней гражданки Кубы, произошедшего в Москве.
Lenta.ru 04:06
48
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
16
Авто

Компактвэн Fiat 500L не получит преемника

В компании рассказали, что актуальное поколение будет последним и компактвэн не получит преемника в связи с выходом Fiat 500X.
SpeedMe 04:54
1
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
25
Наука

Представлен материал с рекордной температурой плавления

Сотрудники НИТУ «МИСиС» сообщили, что им удалось синтезировать новый материал с ультравысокой температурой плавления – нестехиометрический карбонитрид гафния.
Anonsens вчера в 13:57
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
920
Армия и оружие

Истребители МиГ-29 атаковали два морских корабля из Турции в Ливии

Актуальные Новости 03:07
2
Здоровье

Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения

Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Экономика

В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
2
Армия и оружие

Ядерный арсенал США планируют перевезти из Германии в Польшу

Дни24 вчера в 02:42
6
Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
145
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
350
Единоборства

Тренер ММА Владимир Осия задержан по подозрению в заказном убийстве

iReactor 04:16
1
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
561
Киберспорт

Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Происшествия

Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой

Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
22
Армия и оружие

СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
1
Общество

Черногория временно отказалась принимать российских туристов

Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН вчера в 19:39
9
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
13
Происшествия

Полковника ФСО арестовали по обвинению в мошенничестве

Фото: duma.gov.ru 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО России полковника Дмитрия Ширенова.
Legal.Report вчера в 02:55
180
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
46
Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Технологии

D.E.E.P.: Battle Of Jove — новый боевик про сражения космических истребителей

Разработчики из студии Thinking Stars анонсировали D.E.E.P.: Battle Of Jove — аркадный боевик про сражения космических истребителей.
Игромания.ру 04:17
Армия и оружие

Генерал высказался о словах политика по «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»

По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
Военное обозрение 02:36
Энергетика

ГТЛК выходит из проекта терминала «Витино» под Кандалакшей

Государственная транспортная лизинговая компания выходит из проекта терминала по перевалке нефтепродуктов «Витино», который планируется разместить под Кандалакшей.
Би-порт 02:45
Театры

Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа

Билеты на спектакли театры начнут продавать с 1 августа, а театральный сезон откроют вовремя.
Общественное телевидение Приморья 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное