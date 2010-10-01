Экономика

Вести.RuВести.RuДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства

Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.
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Известия вчера в 00:39
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Где за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса

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