Экономика
Вести.RuДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства
Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.
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На компенсацию снижения доходов регионального бюджета Камчатка получит более 470 миллионов рублей
Полуостров Камчаткавчера в 01:54
Правительство РФ выделяет ДФО более 4 млрд руб. на компенсацию снижения доходов региональных бюджетов
Интерфакс - Россия24 мая в 22:45
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Lenta.ru вчера в 09:51
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Рассказываем на живом примере об опыте выбора и покупки в Европе автомобиля из категории «дешевле только даром», то есть в пределах 100-120 тысяч рублей.
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Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
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О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР
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В НАТО ответили отказом на призыв России приостановить военные учения на период пандемии
Оана Лунджеску отметила: "На контрасте с предложением со стороны России мы видим, что российская военная деятельность и учения продолжаются — в том числе продолжаются масштабные внезапные учения и непрофессиональное поведение летчиков в Балтийском море и Средиземном море".
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«На сегодняшний момент порядка 15 % экономки практически не работает или работает в ограниченном режиме, по количеству людей это около миллиона человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24».
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