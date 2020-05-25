Экономика

Вести.RuВести.RuДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства

Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.
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Ульяновская область получила 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии

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Zabnews.ru24 мая в 22:29

ДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства

Вести.Ruвчера в 00:02

Правительство РФ выделяет ДФО более 4 млрд руб. на компенсацию снижения доходов региональных бюджетов

Интерфакс - Россия24 мая в 22:45

На компенсацию снижения доходов регионального бюджета Камчатка получит более 470 миллионов рублей

Полуостров Камчаткавчера в 01:54

Забайкалье получит почти 200 млн рублей, потерянных из-за пандемии коронавируса

Забайкальский рабочий24 мая в 20:14

Правительство РФ выделило Забайкалью почти 200 млн руб., потерянных из-за пандемии

Чита.Ру24 мая в 08:00
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:09
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Происшествия

Родители по ошибке заживо похоронили младенца

РИА Новости вчера в 23:30
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Спорт

Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Газета.Ru вчера в 14:35
Здоровье

В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 1143 человек

Аргументы и Факты - Бурятия 23 мая в 08:51
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Армия и оружие

В НАТО ответили отказом на призыв России приостановить военные учения на период пандемии

Оана Лунджеску отметила: "На контрасте с предложением со стороны России мы видим, что российская военная деятельность и учения продолжаются — в том числе продолжаются масштабные внезапные учения и непрофессиональное поведение летчиков в Балтийском море и Средиземном море".
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости вчера в 05:33
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Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru вчера в 12:37
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Общество

Выпускники получат аттестаты с отличием и золотые медали без учета ЕГЭ

Выпускникам российских школ будут выданы аттестаты с отличием и золотые медали по итоговым оценкам без учёта результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Вслух.Ру вчера в 09:18
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Единоборства

Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства

35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport вчера в 16:45
Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru вчера в 09:50
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Наука

Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле

Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
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Кино

Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино

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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru вчера в 03:49
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM вчера в 23:18
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева скромно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения

Поздравила Кристину и её мама Алла Пугачёва, правда, примадонна сделала это довольно скромно.
Bimru.ru вчера в 06:41
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Энергетика

Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине

С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт 24 мая в 15:18
Армия и оружие

Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»

Российская газета вчера в 23:18
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Музыка

В новом анимационном клипе Баскова «Зараза» идет реклама презервативов

Москва, 25 мая 2020, 19:05 — REGNUM Известный российских певец Николай Басков представил в сети красочный анимационный клип на свою популярную песню «Зараза».
REGNUM вчера в 12:05
Экономика

Компания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель

Компания «Косминвест» заняла 50 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли по версии BEFL.
Компания вчера в 15:03
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
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Общество

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
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Гаджеты

Xiaomi представил новый телевизор по цене бюджетного смартфона

ИА Красная Весна 24 мая в 02:32
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Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
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Шоу-бизнес

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Политика

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

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Армия и оружие

Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину

Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
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Футбол

Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»

Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru вчера в 15:56
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