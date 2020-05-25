Экономика
Вести.RuДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства
Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.
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Правительство РФ выделяет ДФО более 4 млрд руб. на компенсацию снижения доходов региональных бюджетов
Интерфакс - Россия24 мая в 22:45
На компенсацию снижения доходов регионального бюджета Камчатка получит более 470 миллионов рублей
Полуостров Камчаткавчера в 01:54
Забайкалье получит почти 200 млн рублей, потерянных из-за пандемии коронавируса
Забайкальский рабочий24 мая в 20:14
Правительство РФ выделило Забайкалью почти 200 млн руб., потерянных из-за пандемии
Чита.Ру24 мая в 08:00
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:09
Происшествия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
РИА Новости вчера в 23:30
Спорт
Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства
Газета.Ru вчера в 14:35
Здоровье
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 1143 человек
Аргументы и Факты - Бурятия 23 мая в 08:51
Армия и оружие
В НАТО ответили отказом на призыв России приостановить военные учения на период пандемии
Оана Лунджеску отметила: "На контрасте с предложением со стороны России мы видим, что российская военная деятельность и учения продолжаются — в том числе продолжаются масштабные внезапные учения и непрофессиональное поведение летчиков в Балтийском море и Средиземном море".
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
Выпускники получат аттестаты с отличием и золотые медали без учета ЕГЭ
Выпускникам российских школ будут выданы аттестаты с отличием и золотые медали по итоговым оценкам без учёта результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Вслух.Ру вчера в 09:18
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport вчера в 16:45
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Газета.Ru вчера в 09:50
Наука
Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле
Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 вчера в 16:20
Кино
Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино
YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск вчера в 05:02
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru вчера в 03:49
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева скромно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения
Поздравила Кристину и её мама Алла Пугачёва, правда, примадонна сделала это довольно скромно.
Bimru.ru вчера в 06:41
Энергетика
Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине
С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт 24 мая в 15:18
Армия и оружие
Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»
Российская газета вчера в 23:18
Музыка
В новом анимационном клипе Баскова «Зараза» идет реклама презервативов
Москва, 25 мая 2020, 19:05 — REGNUM Известный российских певец Николай Басков представил в сети красочный анимационный клип на свою популярную песню «Зараза».
REGNUM вчера в 12:05
Экономика
Компания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель
Компания «Косминвест» заняла 50 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли по версии BEFL.
Компания вчера в 15:03
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ вчера в 20:50
Гаджеты
Xiaomi представил новый телевизор по цене бюджетного смартфона
ИА Красная Весна 24 мая в 02:32
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Политика
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 01:52
Армия и оружие
Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину
Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
ФАН вчера в 13:52
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru вчера в 15:56