Регионы ДФО получат из Резервного фонда правительства РФ более 4 миллиардов руб. Деньги предназначаются для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на фоне пандемии.

ДФО получит более 4 миллиардов рублей от правительства

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