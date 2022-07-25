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DIHK сообщила, что предприятия ФРГ вынуждены сокращать производство из-за роста цен на газ

Все больше предприятий в Германии вынуждены сокращать или останавливать производство на фоне роста цен на газ.
ТАСС
DIHK изучила деятельность 3,5 тыс. компаний из различных отраслей.
ТАСС
Почти две трети (63%) компаний считают, что рост цен на электричество и газ угрожает конкурентоспособности Германии.
ТАСС
На данный момент газохранилища в ФРГ заполнены на 65,9%. Федеральное сетевое агентство страны предупреждало предприятия и частных пользователей, что цены на газ могут подняться еще выше.
НТВ

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В ФРГ заявили, что компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газ
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