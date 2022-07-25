Lenta.ruDIHK сообщила, что предприятия ФРГ вынуждены сокращать производство из-за роста цен на газВсе больше предприятий в Германии вынуждены сокращать или останавливать производство на фоне роста цен на газ.ТАССDIHK изучила деятельность 3,5 тыс. компаний из различных отраслей.ТАССПочти две трети (63%) компаний считают, что рост цен на электричество и газ угрожает конкурентоспособности Германии.ТАССНа данный момент газохранилища в ФРГ заполнены на 65,9%. Федеральное сетевое агентство страны предупреждало предприятия и частных пользователей, что цены на газ могут подняться еще выше.НТВЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaИА Красная ВеснаГазета.RuИзвестияЭкономика сегодняНТВФАНПодробнее о событииВ ФРГ заявили, что компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газRT на русскомвчера в 10:20Предприятия в ФРГ останавливают или сокращают производство из-за цен на газТАССвчера в 09:51Самое цитируемоеПредприятия в Германии останавливают или сокращают производство из-за цен на газРЕН ТВвчера в 11:19ТПП Германии: компании вынуждены сокращать и останавливать производство из-за цен на газПРАЙМвчера в 10:58Торговая палата Германии: компании вынуждены закрываться из-за цен на газГазета.Ruвчера в 10:55DIHK: в Германии началось сокращение производства из-за цены на газInfinicaвчера в 12:03В Германии массово останавливается производство из-за скачка цен на газИзвестиявчера в 10:07Показать ещёОценить460Поделиться