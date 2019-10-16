Футбол
Алтайская правдаДК в Алтайском крае назовут в честь Федора Смолова
В селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края завершили ремонт крыши Дома Культуры. Это удалось сделать благодаря пожертвованию от известного футболиста Федора Смолова. Нападающий сборной России перечислил 400 тысяч рублей на замену кровли местного ДК.
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Футболист Федор Смолов в своем Instagram опубликовал видео, где поздравил жителей алтайского села Костин Лог с завершением ремонта Дома культуры, который он ранее оплатил.АМИТЕЛ03:22
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В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт
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