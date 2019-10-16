с чего всё началось

В селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края завершили ремонт крыши Дома Культуры. Это удалось сделать благодаря пожертвованию от известного футболиста Федора Смолова. Нападающий сборной России перечислил 400 тысяч рублей на замену кровли местного ДК.

ДК в Алтайском крае назовут в честь Федора Смолова

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