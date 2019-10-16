Футбол

Регион 64Регион 64Федор Смолов отремонтировал сельский Дом культуры по просьбе Бузовой

В селе Костин Лог на Алтае на деньги саратовского футболиста Федора Смолова проведен ремонт крыши местного Дома культуры. Напомним, в июле этого года спортсмен перевел более 400 тысяч рублей на реконструкцию объекта, участвуя в шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони Comment Out на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Футболист Федор Смолов в своем Instagram
 опубликовал видео, где поздравил жителей алтайского села Костин Лог с завершением ремонта Дома культуры, который он ранее оплатил.
АМИТЕЛ03:22

Подробнее о событии

«Всем обнимашечки». Футболист Смолов поздравил жителей алтайского села с ремонтом клуба

Алтапресс06:02

Футболист сборной России Федор Смолов хочет приехать в алтайское село ради Дома культуры своего имени

Банкфакс01:55

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Sport24.ruвчера в 12:54

Известный футболист обратился к жителям алтайского села

Катунь 2400:01

На деньги Смолова отремонтировали алтайский Дом культуры. Теперь его назовут в честь Федора

Sports.ruвчера в 18:50

В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт

Чемпионатвчера в 13:47

Футболист Федор Смолов пообещал лично оценить ремонт сельского ДК на Алтае

КП - Барнаул00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Политика

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Экономика

Сбербанк запустил платформу для «народного кредитования»

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо». Сервис по кредитованию бизнеса физическими лицами пока официально не представили.
АБН вчера в 09:35
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика

МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесен на 18 декабря

Спорт-Экспресс вчера в 16:28
Политика

В Сети высмеяли Зеленского, игравшего молотком в сейме Латвии

РЕН ТВ вчера в 17:21
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Авто

Hyundai создал боевую машину Veloster под именем Grappler

Помимо значительно увеличенного дорожного просвета, Grappler был оснащен колесами Method Racing, обутыми в негабаритную резиновую резину, изготовленными на заказ передними и задними защитными кожухами для защиты обоих концов, капотом Seibon с вентиляцией из углеродного волокна и выхлопной трубкой Borla Cat-back - ну, это так, его звуки соответствуют внешности.
SpeedMe вчера в 15:16
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
Игры

Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла на Nintendo Switch

REGNUM вчера в 06:35
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Газета.Ru 06:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Общество

Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

ТАСС 01:39
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли рассекретили пол третьего ребенка

Ранее звездная пара стала счастливыми родителями девочек Джеймс и Инес.
Московский Комсомолец 04:40
Политика

Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила РИА Новости член совета Ева Меркачева.
РИА Новости 07:01
Общество

Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США

Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.
Газета.Ru 15 октября в 16:26
Шоу-бизнес

Ягудин показал трогательное фото с Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурном катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал фотографию со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в одной из столичных больниц.
РЕН ТВ вчера в 09:59
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута

Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Общество

Фигурантка дела «Нового величия» и программист Котов поженились в СИЗО

РИА Новости 05:24
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное