Футбол
Регион 64Федор Смолов отремонтировал сельский Дом культуры по просьбе Бузовой
В селе Костин Лог на Алтае на деньги саратовского футболиста Федора Смолова проведен ремонт крыши местного Дома культуры. Напомним, в июле этого года спортсмен перевел более 400 тысяч рублей на реконструкцию объекта, участвуя в шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони Comment Out на YouTube.
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с чего всё началось
Футболист Федор Смолов в своем Instagram опубликовал видео, где поздравил жителей алтайского села Костин Лог с завершением ремонта Дома культуры, который он ранее оплатил.АМИТЕЛ03:22
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В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт
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