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DM: британских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без российского газа

Как отмечается в статье, пенсионеров ждет "ужасающая" зима, а плата за коммунальные услуги поглотит около 75 процентов государственной пенсии.
РИА Новости
Согласно прогноза, максимальная цена на электроэнергию составит 3500 фунтов стерлингов или 250 тыс. рублей в октябре 2022.
NVL
Правительство уже проиндексировало пенсионные выплаты, но в апреле следующего года после всех обязательных трат на еду и другие нужды у пожилых британцев останется всего 3000 фунтов из 9600 (в годовом исчислении).
РИА Новости
По данным негосударственной организации Money and Pensions Service, примерно для 40 процентов британцев в возрасте старшее 66 лет государственная пенсия — основной источник дохода.
РИА Новости

Подробнее о событии

Daily Mail: Британских пенсионеров ожидает «ужасная» зима и нищета без российского газа
Life.ru11:29
Английских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без газа из РФ — DМ
ИА Красная Весна11:18
DM: британских пенсионеров ждут «ужасная» зима и нищета без российского газа
РИА Новости10:31
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