По информации издания, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил для снижения трат на коммунальные услуги разместить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на этой неделе впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов, уверен бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.