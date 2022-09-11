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DM: парламент Британии столкнулся с проблемой после сокращения поставок газа из России

В британском парламенте пожаловались на дороговизну отопления из-за энергетического кризиса, пишет Daily Mail.
РИА Новости
По информации издания, спикер палаты общин Линдси Хойл предложил для снижения трат на коммунальные услуги разместить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.
РИА Новости
Двигатель позволил резиденции генерировать энергию на сумму 650 тысяч фунтов стерлингов в год.
РИА Новости
Цена на коммунальные услуги в Британии стала расти после сложностей с поставками газа из России.
Газета.Ru

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