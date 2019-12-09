Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Экономика Оценены потери России от прекращения транзита газа через Украину Эксперты немецкого Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете полагают, что провал переговоров между Украиной и РФ о продлении договора на транзит российского газа в Европу может привести к значительным экономическим потерям как поставщика топлива, так и его потребителей.

Технологии В России запустили единую регистрацию от Apple По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).

Футбол В прошлом сезоне клубы РПЛ заработали 3,28 млрд рублей Доход клубов российского первенства по футболу в сезоне-2018/19 от продажи билетов и абонементов составил 3,28 млрд рублей, сообщается в ежегодном «Комплексном исследовании экономики российского футбола», которое подготовили Российская премьер-лига (РПЛ) и компания PwC.

Общество В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Общество Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.