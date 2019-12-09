Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

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Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

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