Гаджеты

ТАССТАССDM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать287

Подробнее о событии

«Придется менять смартфон»: WhatsApp перестанет работать на старых устройствах

Телеканал 360°03:39

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

ТАСС01:21

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Московский Комсомолецвчера в 14:47

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Коммерсантъвчера в 23:22

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

РБКвчера в 22:13

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Газета.Ru01:31

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Известиявчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

С нового года мобильная связь в России подорожает

Эксперты прогнозируют, что в России расходы на связь могут вырасти на 17-18%.
Мойка78 вчера в 23:37
Футбол

Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:45
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

В Госдуме оценили итоги нормандского саммита

Результаты прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Газета.Ru 01:24
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине

Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.
Евразия.Эксперт 02:35
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ

В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.
Красная весна вчера в 18:51
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала, почему не уважает Ксению Собчак

Возможно, столь резкие слова связаны с тем, что Собчак задело то, что Лопырева не дала ей эксклюзивное интервью для её авторского YouTube-шоу.
Discover24 03:02
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

В России уничтожили девять главарей террористов с начала года

С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый концерт после инсульта

Вести Подмосковья 03:26
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Здоровье

Малышева назвала опасные советы при пищевых отравлениях

Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян.
News.ru вчера в 08:29
Политика

В Сыктывкаре выбрали нового мэра

Голосование прошло тайно 10 декабря в столице Коми прошло заседание Совета города, где выбрали нового градоначальника.
Pro Город Сыктывкар 03:07
Политика

Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 09:01
Футбол

Цорн и Тедеско прибыли на совет директоров «Спартака»

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн и главный тренер клуба Доменико Тедеско прибыли на заседание совета директоров клуба, которое проходит сегодня в Москве. (Дмитрий Гирин) Напомним, что красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Спорт-Экспресс 03:37
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное