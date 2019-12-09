Гаджеты
ТАССDM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Общество
С нового года мобильная связь в России подорожает
Эксперты прогнозируют, что в России расходы на связь могут вырасти на 17-18%.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Политика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
В Госдуме оценили итоги нормандского саммита
Результаты прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине
Франция, Германия, Россия и Украина подтвердили основополагающий статус Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, а также утвердили ряд мер по их реализации.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Политика
Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ
В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.
Политика
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не уважает Ксению Собчак
Возможно, столь резкие слова связаны с тем, что Собчак задело то, что Лопырева не дала ей эксклюзивное интервью для её авторского YouTube-шоу.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
С начала года российские силовики уничтожили 32 боевика, в том числе девять главарей банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый концерт после инсульта
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Здоровье
Малышева назвала опасные советы при пищевых отравлениях
Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян.
Политика
В Сыктывкаре выбрали нового мэра
Голосование прошло тайно 10 декабря в столице Коми прошло заседание Совета города, где выбрали нового градоначальника.
Политика
Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Футбол
Цорн и Тедеско прибыли на совет директоров «Спартака»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн и главный тренер клуба Доменико Тедеско прибыли на заседание совета директоров клуба, которое проходит сегодня в Москве. (Дмитрий Гирин) Напомним, что красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.