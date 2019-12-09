Гаджеты

ТАССТАССDM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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WhatsApp не для всех: из каких смартфонов исчезнет приложение

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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

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WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Коммерсантъвчера в 23:22

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

РБКвчера в 22:13

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Московский Комсомолецвчера в 14:47
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Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Хоккей

Грубец, Лехтонен и Старченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Нападающий нурсултанского "Барыса" Роман Старченко признан лучшим нападающим 13-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
ТАСС Спорт 04:45
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Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Lenta.ru 03:55
Общество

31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Происшествия

Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро огласят приговор

МР7.ру 02:57
Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Life.ru 07 декабря в 18:26
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
Car.ru вчера в 01:26
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Общество

Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
ТАСС 03:57
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Происшествия

Эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке

Piter.tv вчера в 22:22
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Технологии

В России запустили единую регистрацию от Apple

По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.
Известия вчера в 20:10
Футбол

Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей

Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram, на котором продемонстрировал, как Алла Пугачева и дети встречают его с гастролей.
Актуальные Новости 04:16
Происшествия

Украинца задержали в Польше за подготовку теракта

Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в подготовке теракта, сообщили польские СМИ.
Взгляд.ру 04:25
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Футбол

Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
РИА Новости 03:15
Политика

В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
RT на русском 03:45
Политика

Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 09:01
Общество

Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве

По данным источника, семья экс-мэра просит разрешить провести похороны на Новодевичьем кладбище.
REGNUM 04:55
Общество

«Адмиралу Кузнецову» потребовался дополнительный ремонт

На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Интерфакс 01:31
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
РИА Новости 01:03
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
Армия и оружие

Украина испытала БТР с «прозрачной» броней

На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
Российская газета 04:14
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