Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Авто КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели» Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Общество Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Технологии В России запустили единую регистрацию от Apple По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.

Футбол Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.

Происшествия В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Футбол Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси» Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.

Политика В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

Политика Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки» Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

Общество «Адмиралу Кузнецову» потребовался дополнительный ремонт На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.