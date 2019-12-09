Гаджеты
ТАССDM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Хоккей
Грубец, Лехтонен и Старченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Нападающий нурсултанского "Барыса" Роман Старченко признан лучшим нападающим 13-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Гаджеты
Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi
Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Армия и оружие
Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду
Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Общество
Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Технологии
В России запустили единую регистрацию от Apple
По мнению аналитика Telecom Daily Ильи Шатилина, при регистрации на сторонних ресурсах Apple генерирует подставную электронную почту, позволяя клиенту не раскрывать свой личный адрес.
Футбол
Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей
Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram, на котором продемонстрировал, как Алла Пугачева и дети встречают его с гастролей.
Происшествия
Украинца задержали в Польше за подготовку теракта
Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в подготовке теракта, сообщили польские СМИ.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Футбол
Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»
Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
Политика
В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Политика
Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Общество
Семья Юрия Лужкова планирует похоронить его в Москве
По данным источника, семья экс-мэра просит разрешить провести похороны на Новодевичьем кладбище.
Общество
«Адмиралу Кузнецову» потребовался дополнительный ремонт
На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ, сообщил "Интерфаксу" во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Армия и оружие
Украина испытала БТР с «прозрачной» броней
На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).