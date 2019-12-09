Гаджеты

ТАССТАССDM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать361
с чего всё началось
Мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail
.
Коммерсантъвчера в 23:22

Подробнее о событии

WhatsApp не для всех: из каких смартфонов исчезнет приложение

Телеканал 360°04:48

WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

Московский Комсомолецвчера в 14:47

WhatsApp не перестанет работать на старых смартфонах, сообщил эксперт

РИА Новости03:20

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

ТАСС01:21

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Коммерсантъвчера в 23:22

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

РБКвчера в 22:13

Эксперт оценил киберугрозы для пользователей WhatsApp на старых ОС

Известия05:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Интерфакс 05:51
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
REGNUM 06:22
Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Московский Комсомолец 04:49
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 18:10
Политика

Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
РЕН ТВ вчера в 15:53
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Авто

Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Российская газета вчера в 04:00
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Общество

В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
АБН 03:24
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices вчера в 04:10
Здоровье

Трудовые заслуги саратовских врачей отметили в День Героев Отечества

Глас Народа 05:47
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Политика

Украину обвинили в манипуляциях на переговорах в Париже

Украинская делегация использовала на переговорах в «нормандском формате» те же методы манипуляций, которые были у окружения бывшего президента Петра Порошенко.
Lenta.ru 06:29
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Энергетика

Экономист посоветовал Зеленскому, как снизить тарифы на газ

В цене газа внутренней добычи сидит большущая рента.
Украина.ру 07 декабря в 23:00
Общество

Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в благотворительной отрасли за текущий год.
ФАН 05:08
Происшествия

В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 04:47
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Экономика

Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

Другие билетные сервисы фиксируют рост цен на 13-18% на внутренних рейсах и на 3,3-10% на международных.
Газета.Ru 00:40
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Футбол

Футболист Дзюба сыграет в фильме «Я не Дзюба»

РБК 06:09
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ вчера в 15:44
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Экономика

Почему Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табачную продукцию

Уточнив, что в Союзном государстве цены на сигареты и алкоголь значительно выше, чем в Беларуси, президент спрогнозировал, что, если произойдет унификация налогового законодательства, оно может "привести к серьезному росту цен на табачные изделия".
Российская газета 06:27
Экономика

Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
ТАСС 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное