Гаджеты
ТАССDM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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с чего всё началось
Мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.Коммерсантъвчера в 23:22
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В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
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Экономист посоветовал Зеленскому, как снизить тарифы на газ
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В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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