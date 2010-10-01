Процесс контролируют наблюдатели ОБСЕ. Донецк и Луганск, как ожидается, передадут официальным украинским властям 55 человек, их уже привезли к месту обмена.

Политика Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Экономика За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10% По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.

Политика Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.

Политика Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.

Общество Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.

Музыка Верка Сердючка собралась участвовать на «Евровидении» Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил о желании представлять свою страну на "Евровидении-2020".

Политика Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Общество Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.

Политика Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

Общество Путин подписал закон о строгом наказании за нелегальную добычу янтаря Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает строгое наказание за нелегальные сделки, связанные с добычей и продажей янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней.