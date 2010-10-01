Политика
ТВ ЦентрДНР и ЛНР доставили украинских пленных к месту обмена
Процесс контролируют наблюдатели ОБСЕ. Донецк и Луганск, как ожидается, передадут официальным украинским властям 55 человек, их уже привезли к месту обмена.
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Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Политика
Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе
По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск".
Хоккей
Точный бросок Шмелева прервал победную серию «Спартака»
Южанам удалось прервать победную серию гостей на отметке в пять матчей.
Шоу-бизнес
Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки
Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда
Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Экономика
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Политика
Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым
Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Музыка
Верка Сердючка собралась участвовать на «Евровидении»
Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил о желании представлять свою страну на "Евровидении-2020".
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби
Политика
Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки
В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки.
Общество
Путин подписал закон о строгом наказании за нелегальную добычу янтаря
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает строгое наказание за нелегальные сделки, связанные с добычей и продажей янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Шоу-бизнес