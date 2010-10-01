Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрДНР и ЛНР доставили украинских пленных к месту обмена

Процесс контролируют наблюдатели ОБСЕ. Донецк и Луганск, как ожидается, передадут официальным украинским властям 55 человек, их уже привезли к месту обмена.
Читать в источнике
Комментировать
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

РБК 01:00
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 11:12
Общество

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Известия 07:44
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 27 декабря в 04:15
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Политика

Часть пленных отказалась от обмена в Донбассе

По предварительным данным, некоторые пленные отказываются от участия в обмене, который проходит на пропускном пункте "Горловка - Майорск".
Pravda.Ru 05:44
Хоккей

Точный бросок Шмелева прервал победную серию «Спартака»

Южанам удалось прервать победную серию гостей на отметке в пять матчей.
Матч ТВ 11:13
Биатлон

Ульяна Кайшева прошла отбор на январские этапы Кубка IBU

Sports.ru 06:31
Шоу-бизнес

Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки

Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
7Дней.ру 06:30
Футбол

Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда

Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Вести.Ru 10:46
Общество

Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Газета.Ru 09:55
Экономика

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 11:08
Политика

Украинский террорист Сенцов считает обмен пленными несправедливым

Напомним, украинский журналист Олег Сенцов был осужден на 20 лет в России за подготовку теракта в Крыму в составе террористической группы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но был помилован и освобожден в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года.
Красная весна 08:14
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта

Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Neva.Today вчера в 13:12
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Музыка

Верка Сердючка собралась участвовать на «Евровидении»

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил о желании представлять свою страну на "Евровидении-2020".
Дни.ру 09:39
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Футбол

«Челси» обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

Вести.Ru 11:18
Политика

Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском вчера в 12:32
Общество

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Lenta.ru 06:19
Космос

Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

РИА Новости 02:01
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 27 декабря в 16:37
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об усилении военных сил США у Чукотки

В Министерстве обороны России рассказали США занимаются усилением военных сил в районе Чукотки.
Газета.Ru 09:44
Общество

Путин подписал закон о строгом наказании за нелегальную добычу янтаря

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает строгое наказание за нелегальные сделки, связанные с добычей и продажей янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней.
ФАН вчера в 23:14
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Музыка

Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Discover24 08:04
Шоу-бизнес

Андрей Разин пообещал засудить Малахова

Uznayvse.ru 27 декабря в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Горловка
Город в Украине
Город областного подчинения в Донецкой области Украины. С апреля 2014 года контролируется самопровозглашённой Донецкой Народной Республикой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное