Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

с чего всё началось

Руководитель дипломатического ведомства ЛНР Владислав Дейнего считает, что подписание "формулы Штайнмайера" указывает на готовность украинских властей к политическому урегулированию, но это всего лишь "символический шаг", пишет газета "Известия".

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