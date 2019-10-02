Политика

Народные новостиНародные новостиДНР и ЛНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Руководитель дипломатического ведомства ЛНР Владислав Дейнего считает, что подписание "формулы Штайнмайера" указывает на готовность украинских властей к политическому урегулированию, но это всего лишь "символический шаг", пишет газета "Известия".
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с чего всё началось

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом. Донбасс ожидает появления новых законов и изменений в Конституции Украины, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.
Известиявчера в 19:24

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В ДНР оценили подписание «формулы Штайнмайера» Украиной

РБК02:40

ЛНР и ДНР ждут конкретных шагов в рамках «формулы Штайнмайера»

Комсомольская правда02:08

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

RT на русском01:00

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Национальная служба новостей01:31

ЛНР и ДНР с осторожностью отнеслись к подписанию «формулы Штанмайера»

Телеканал 360°00:24

Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Известиявчера в 19:24

В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Московский Комсомолецвчера в 17:24
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Наука

От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Наука

Определена сила укуса тираннозавра

Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Футбол

«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ ЧМ-2022

«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК получили права на показ Чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщила пресс-служба маркетингового агентства «Телеспорт», которое заключило соответствующий контракт с FIFA.
Rambler News Service 05:26
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог

Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

РИА Новости 05:52
Политика

Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»

На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Политика

Суд отменил указ губернатора Колымы о двойных премиях чиновникам

Речь идёт о постановлении от 4 марта, которым Сергей Носов установил ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов чиновникам правительства: помощникам губернатора, руководителям департаментов, замам руководителей управлений и так далее.
Московский Комсомолец Колыма вчера в 20:07
Экономика

Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года

Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Кино

Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни

REGNUM 06:59
Происшествия

Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка

Москва 24 07:37
Транспорт

ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»

Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Авто

В Курской области разработали поправки в закон «О транспортном налоге»

Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. будет предложено снизить налог с 35 до 30 рублей, установив его на уровне соседних регионов.
Kurskcity.ru 06:40
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала Билану замечание

Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.
GreatLove 04:48
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Авто

В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей

Раритетный экземпляр оценен в 55 млн рублей.
Актуальные Новости 07:53
Политика

В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Политика

Лавров ответил на заявления о «российском следе» в скандале с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал заявления о «российском следе» в скандале вокруг разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 07:11
Кино

Netflix покажет четвёртый сезон мультфильма «Маша и Медведь»

Life.ru 01:39
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