Армия и оружие
Российская газетаДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Управления народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.
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