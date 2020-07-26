На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.