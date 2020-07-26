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Российская газета
Российская газета

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Управления народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.В источнике
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Газета.Ru

В ЛНР выпустили приказ о мерах соблюдения прекращения огня в Донбассе

Газета.Ru13:19
ТАСС

Силы ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием

ТАСС05:09
Коммерсантъ

Военные ДНР и ЛНР получили приказы о соблюдении режима тишины

Коммерсантъ05:56
Известия

Силы ДНР и ЛНР получили приказ о соблюдении режима тишины

Известия05:35
РИА Новости

ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля

РИА Новости05:07
RT на русском

Силы ЛНР получили приказ бессрочно прекратить огонь в Донбассе

RT на русском05:35
РБК

Военные ДНР и ЛНР получили приказ о прекращении огня с понедельника

РБК07:01
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В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе

Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна07:34
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«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Дочернее предприятие "Роснефти", "РН-Ванкор", открыло на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа Новоогненное месторождение с извлекаемыми запасами более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд куб. м газа, сообщила "Роснефть".
Интерфакс23 июля в 08:11
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Обнаружен белок, скрывающий коронавирус SARS CoV-2 от иммунитета

Ученые в ходе исследований SARS-CoV-2 выяснили, что одну из главных ролей в процессе инфицирования играет вирусный фермент nsp16, который изменяет конечную структуру РНК-молекулы нового типа коронавируса.
iReactorвчера в 21:47
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На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС12:29
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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