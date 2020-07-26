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Российская газета
Российская газета

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Управления народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.В источнике
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РИА Новости

ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля

РИА Новости05:07
РБК

Военные ДНР и ЛНР получили приказ о прекращении огня с понедельника

РБК07:01
Коммерсантъ

Военные ДНР и ЛНР получили приказы о соблюдении режима тишины

Коммерсантъ05:56
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Силы ДНР и ЛНР получили приказ о соблюдении режима тишины

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ДНР и ЛНР объявили о полном прекращении боевых действий с 27 июля

Газета.Ru09:20
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ИА Красная Весна09:20
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