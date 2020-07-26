ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
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Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Управления народной милиции ДНР генерал-майора Дениса Синенкова.В источнике
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