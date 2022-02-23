Экономика сегодняДНР и ЛНР ведут торговлю с 14 странамиВласти республик не раскрывают статистику своей внешней торговли.Экономика сегодняОднако известно, что большая часть торговли приходится на Российскую Федерацию.Banki LoansАналогично российские данные по экспорту товаров на Украину по 2020 году превышают украинские данные по импорту товаров из России почти на $1,8 млрд (39%), а по 2021 году — на $1,5 млрд (22%).РБКВ пандемийном 2020 году оборот внешней торговли ДНР и ЛНР просел примерно на 13% (до 317 млрд руб.), однако в 2021 году, согласно прогнозу, должен был восстановиться до 345 млрд руб., рассказал источник РБК.РБКЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняНародные новостиФАНРК-НьюсИА Красная ВеснаРБКLive24Подробнее о событииРБК выяснил основные показатели товарооборота ДНР и ЛНР с РоссиейLive2407:56Как ДНР и ЛНР торгуют с РоссиейРБК02:00Самое цитируемоеКак ДНР и ЛНР торгуют с РФBanki Loans04:27Журналисты оценили товарооборот России с ДНР и ЛНРИА Красная Весна06:51ДНР и ЛНР ведут торговлю с 14 странамиЭкономика сегодня06:46Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынкахФАН06:08Основной экспорт из ДНР и ЛНР приходится на РоссиюНародные новости07:38Показать ещёОценить96Поделиться