Будьте в Плюсе

ДНР и ЛНР ведут торговлю с 14 странами

Власти республик не раскрывают
 статистику своей внешней торговли.
Экономика сегодня
Однако известно, что большая часть торговли приходится на Российскую Федерацию.
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Аналогично российские данные по экспорту товаров на Украину по 2020 году превышают украинские данные по импорту товаров из России почти на $1,8 млрд (39%), а по 2021 году — на $1,5 млрд (22%).
РБК
В пандемийном 2020 году оборот внешней торговли ДНР и ЛНР просел примерно на 13% (до 317 млрд руб.), однако в 2021 году, согласно прогнозу, должен был восстановиться до 345 млрд руб., рассказал источник РБК.
РБК

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