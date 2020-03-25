Политика

РИА НовостиРИА НовостиГенпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщили в среду, 25 марта, в пресс-службе ведомства
.
Известия08:01

Подробнее о событии

ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Арсена Павлова

ТАСС07:40

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

РИА Новости07:33

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении Порошенко

Известия08:01

ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы

RT на русском08:24

Порошенко обвинили в убийстве Моторолы

Lenta.ru08:14

Генпрокуратура ДНР завела уголовное дело в отношении Порошенко

Московский Комсомолец07:43

ДНР обвинила Порошенко в убийстве Моторолы

РЕН ТВ08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Общество

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода.
РБК 09:32
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Общество

Губернатор Смоленска призвал уехавшую в Египет чиновницу уволиться

Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает, что уехавшая в разгар эпидемии в Египет чиновница Кристина Рябкова поступила неэтично и должна уволиться.
News.ru 06:39
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

Автоновости дня вчера в 02:14
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Здоровье

Восьмой случай заражения коронавирусом выявлен в Нижегородской области

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нижегородской области.
ТК Волга 06:03
Политика

Путин: Меры против коронавируса в России дадут результат, если мы проявим сплочённость

Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
Крым 24 09:43
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Здоровье

В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
РИА Новости 08:45
Кино

Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город вчера в 07:04
Культура

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 23 марта в 13:08
Игры

Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект

Компания разделится на три студии, каждая из которых возьмёт на себя определённое направление.
Игромания.ру 09:42
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Гаджеты

Xiaomi представила смартфоны Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom

UfaTime.ru вчера в 17:24
Кино

«Мстители», «Аватар» и «Начало» выйдут в повторный прокат в Китае

Popcornnews.ru 07:40
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Общество

Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.
News.ru 08:24
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика

Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране

На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
РБК 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное