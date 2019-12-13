Планы президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения противоречат договоренностям лидером «нормандского саммита», прошедшего в Париже. Такое мнение 13 декабря выразил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В ДНР ответили на планы Киева изменить Минские соглашения

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