с чего всё началось

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.

ДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Гаджеты Эксперты Роскачества составили обновленный рейтинг смартфонов Эксперты Роскачества протестировали смартфоны различных производителей электроники составили обновленный рейтинг.

Происшествия В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Политика «Нафтогаз» отказался урегулировать судебные споры с Газпромом Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.

Происшествия Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.

Здоровье Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта Ежегодно около 500 тысяч россиян поражает инсульт. Медики предупреждают, что при спасении человека счет идет на минуты.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Фигурное катание Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Армия и оружие Пентагон признал отставание от России по гиперзвуковому оружию В интервью изданию Newsweek официальный представитель Пентагона Роберт Карвер заявил, что Вашингтону необходимо устранить асимметрию в боевых возможностях, которая образовалась из-за развития Россией технологий по созданию гиперзвукового оружия.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.

Авто Новую Skoda Octavia рассекретили и внутри, и снаружи На портале motor.es появились первые «живые» снимки интерьера нового поколения Skoda Octavia.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.

Политика Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку он имел в виду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.

Происшествия Нижегородский таксист избил пассажира до смерти Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.

Армия и оружие «Иркутск» и «Маршала Шапошникова» вооружат гиперзвуковыми «Цирконами» Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка "Иркутск" получат после модернизации универсальные пусковые установки и смогут нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", заявил агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

Авто В Сети опубликованы первые фото обновленной Lada Vesta Российский паблик RCI News опубликовал 8 ноября фотографии обновленной версии седана Lada Vesta.

Политика Путин и Токаев встретились в Омске В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.