Армия и оружие
Lenta.ruДНР ответит на появление украинских силовиков в зоне развода войск
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на ввод украинских силовиков в зону разведения войск последует зеркальный ответ.
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"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим", - говорится в заявлении главы ДНР, размещенном на его официальном сайте.РИА Новости01:58
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