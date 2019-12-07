Политика

РИА НовостиРИА НовостиДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
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