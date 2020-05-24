Армия и оружие
РБКВ ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
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с чего всё началось
ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.РИА Новости07:09
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США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
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"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
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В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
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Здоровье
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Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
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Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
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