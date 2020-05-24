ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

с чего всё началось

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

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