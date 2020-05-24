Армия и оружие

РБКРБКВ ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
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с чего всё началось

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости07:09

Подробнее о событии

В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

РБК09:10

Вместо тысячи слов: Военнослужащие ДНР уничтожили огневую точку ВСУ под Донецком

Царьград07:19

Защитники ДНР подавили огневую точку украинских военных

Вести.Ru08:15

Украина и ДНР вновь заявили об обстрелах в Донбассе

Коммерсантъ07:25

ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка

Российская газета08:48

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

РИА Новости07:09

СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Донецку, Армия ДНР уничтожила силы врага

Rusvesna.su06:31
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Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей

RuNews24.ru 05:32
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Здоровье

Американские медики объяснили разную смертность от COVID-19 в мире

Одним из основных показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) является смертность.
News.ru 10:59
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
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Футбол

«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги

Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Общество

В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников

СOVID-19 диагностирован у 29 сотрудников. Общее число заболевших в Звездном городке — 64.
BFM.ru 04:42
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Общество

Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений

Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона».
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Футбол

Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»

Спорт-Экспресс 09:20
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
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Экономика

Туроператоры обозначили свои планы на лето и надежды на будущее

О ближайших планах нескольких российских туроператоров рассказали их руководители в ходе видеоконференции в профессиональной группе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке.
ТурДом 05:30
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Игры

Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой

Разработчик Ivan Sorce ранее сообщил, что работает над портированием первой S.T.A.L.K.E.R на движок Unreal Engine 4. Энтузиаст уже показал классическую игру с современной графикой.
Ferra 10:09
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка под Мурманском

ТАСС 10:15
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

Кузбасс продлил режим повышенной готовности

Кемеровская область продлила режим повышенной готовности на неделю, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru 06:23
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Общество

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
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Здоровье

За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека

За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com 08:12
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
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Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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Политика

Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину

Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
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Происшествия

Петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе

В субботу вечером, 23 мая, в соцсети петербуржцы поделились видеозаписью, на которой видно, как мужчины, сплотившись, раскачивают автомобиль, мешающий проехать пожарной машине.
Piter.tv 10:14
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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Общество

Прибывающих в Крым граждан обяжут заплатить за обсерватор

BFM.ru 06:09
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Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
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Происшествия

В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину

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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
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