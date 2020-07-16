Коронавирус

Вести.RuВести.RuДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

Подорвавшийся на мине в ДНР украинский военнослужащий оказался гражданином США. Уже установлена его личность – Шон Фуллер. Кроме того, при погибшем обнаружен эстонский паспорт.
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Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

РИА Новости07:39

В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наёмником из США

Life.ru08:30

В ДНР заявили, что погибший под Горловкой диверсант был наемником из США

ТК Звезда08:00

Власти ДНР заявили о передаче украинской стороне тела «американского диверсанта»

Росбалт07:47

ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

Piter.tv09:00

НМ ДНР: под Горловкой на украинской мине подорвался наемник из США

Новостной фронт07:48

ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

Вести.Ru08:06
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Происшествия

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Хоккей

Форвард «Авангарда» Шумаков заразился коронавирусом

Нападающий омского "Авангарда" Сергей Шумаков сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru 08:49
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Общество

Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится

Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
RT на русском 08:56
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Общество

Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Футбол

«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
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Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по липосакции

РИА Новости 06:13
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Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Общество

Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене

Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Политика

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:48
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Игры

Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020

Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
CyberSport.ru 04:31
Футбол

«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»

«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
Евро-футбол.ру 06:31
Общество

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Политика

Новые санкции США не помешают «Газпрому» достроить «Северный поток-2»

Власти США введут дополнительные ограничения в отношении проекта российского газопровода "Северный поток-2", а также второй нитки "Турецкого потока", заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Finam.Ru 04:05
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Политика

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 08:41
Армия и оружие

Турция пообещала Армении возмездие за атаки на Азербайджан

О возмездии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией, передает агентство Anadolu.
Lenta.ru 08:55
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Здоровье

Петербург не вошел в пятерку регионов, где люди реже умирают от рака

Минздрав озвучил, где люди реже умирают от рака, а где больше всех онкологических больных, пишет News.ru.
Невские Новости 06:21
Политика

Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединяют усилия перед выборами главы Белоруссии

Штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико объединяют усилия перед выборами президента Белоруссии - пресс-служба штаба Бабарико.
ТАСС 09:02
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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Здоровье

Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса

С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру 01:51
Футбол

«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
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Мобильная игра Clash Royale принесла разработчикам более $3 млрд

CyberSport.ru 08:50
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В KFC начнут продавать наггетсы из напечатанного на 3D-принтере мяса

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Эдуард Александрович Басурин
Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Пресс-секретарь военного командования ДНР с 14 января 2015 года. Полковник ДНР.
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