Политика

Газета.RuГазета.RuДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
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с чего всё началось

В ДНР готовы предложить Киеву новые участки для отвода сил

Донецкая народная республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
РИА Новости03:46

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В ДНР заявили о готовности к обоюдному разведению сил в зоне конфликта в Донбассе

Коммерсантъ03:53

В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки отвода сил

Известия07:34

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

РБК04:47

В ДНР рассказали о новых участках для разведения войск

Lenta.ru04:11

Эксперт оценил готовность ДНР предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

RT на русском09:48

В ДНР готовы предложить Киеву новые участки для отвода сил

РИА Новости03:46

В ДНР заявили о готовности предложить Киеву участки для отвода сил и средств

Говорит Москва03:29
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По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
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Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде

Генсек ООН Антониу Гутерреш разочарован итогами конференции COP25, прошедшей в Мадриде, говорится в заявлении генерального секретаря.
РИА Новости 09:07
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Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
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Кристина Асмус вышла в свет в пошлом образе

Актриса Кристина Асмус появилась на одном из мероприятий в откровенном образе, который поклонники артистки сочли пошлым.
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Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
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Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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Происшествия

Вылетевший из Иркутска в Красноярск самолет вернулся в аэропорт

Самолет, вылетевший из Иркутска в Красноярск в 15.51 (10.51 мск), вернулся обратно по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
РИА Новости 07:39
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Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
REGNUM 09:51
Биатлон

Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru 09:50
Общество

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года согласно подсчетам экспертов Федеральной службы государственной статистики достигла рекордного показателя за 11 лет.
Газета.Ru 13 декабря в 09:18
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
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Авто

Новый Toyota RAV4 успешно стартовал на российском рынке

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 30 октября российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге.
Автостат 05:30
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
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Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:08
Армия и оружие

Россия помогает обеспечить безопасность в Сирии, уверен Клинцевич

Политик убежден, что участие РФ в патрулировании помогает сохранить безопасность в Сирии.
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Общество

Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря

Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян

Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
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Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
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Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз

По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.
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38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

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Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
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Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
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В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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