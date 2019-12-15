Политика
Газета.RuДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
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с чего всё началось
Донецкая народная республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.РИА Новости03:46
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Политика
Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
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Авто
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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 30 октября российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
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Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Армия и оружие
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Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян
Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
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Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
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Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз
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Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Происшествия