Донецкая народная республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

с чего всё началось

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.

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