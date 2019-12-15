Донецкая народная республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

с чего всё началось

По итогам встречи стороны договорились, что полное прекращение огня на востоке Украины должно состояться до конца этого года. К концу марта 2020 года необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе.

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