Политика

РБКРБКДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

По итогам встречи стороны договорились, что полное прекращение огня на востоке Украины должно состояться до конца этого года. К концу марта 2020 года необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе.
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с чего всё началось

В ДНР готовы предложить Киеву новые участки для отвода сил

Донецкая народная республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
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В ДНР заявили о готовности предложить Киеву новые участки отвода сил

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ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

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