с чего всё началось

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области. Документ был рассмотрен парламентом на очередном пленарном заседании в пятницу.

Игры Новое дополнение к Anno 1800 отправит игроков в морозные дали уже 10 декабря Разработчики из студии Ubisoft Blue Byte в официальном блоге Anno Union подтвердили дату выхода и поделились деталями «Во льдах» — третьего и «самого крупного» дополнения из сезонного пропуска экономической стратегии Anno 1800.

Космос Кровная связь Первым космонавтом, который честно признался, что плохо чувствовал себя в невесомости, был Герман Титов.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Шоу-бизнес «Копыта» и «хвост» Волочковой разгневали фанатов В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".

Экономика Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

Политика Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу «Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.

Происшествия Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья "Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.

Авто Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.

Политика Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .

Происшествия Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.