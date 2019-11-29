Политика

РИА НовостиРИА НовостиДНР приняла закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области. Документ был рассмотрен парламентом на очередном пленарном заседании в пятницу.
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с чего всё началось
Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года»»,— сказал
 председатель Народного совета республики Владимир Бидевка.
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