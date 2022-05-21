16 марта власти ЛНР постановили принимать в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет наряду с российским рублем и применять при определении цены курс в размере 2,5 рубля за 1 гривну.
Для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли, заявил РИА Новости в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY) сообщила в субботу, что в стране выявлен первый возможный случай оспы обезьян у человека, ожидаются результаты лабораторных исследований.
Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы.