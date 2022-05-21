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ДНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям

Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 мая.
РИА Новости
Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте
 главы ДНР Дениса Пушилина.
РИА Новости
16 марта власти ЛНР постановили принимать в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет наряду с российским рублем и применять при определении цены курс в размере 2,5 рубля за 1 гривну.
Expert.ru
Аналогичное решение приняли власти ЛНР, курс также устанавливается с 23 мая.
Московский Комсомолец

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