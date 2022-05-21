«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в постановлении.
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).