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ДНР установит курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум рублям

Власти Донецкой народной республики установят курс валют, согласно которому одна гривна будет эквивалентна двум российским рублям, изменения вступят в силу с 23 мая.
РИА Новости
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в постановлении.
Expert.ru
Постановление правительства ЛНР опубликовано на официальном сайте
 и вступает в силу 23 мая.
Телеканал 360°
С 23 мая будет применяться курс в размере два рубля за одну гривну.
RT на русском

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