Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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