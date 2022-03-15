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ДНР в СЦКК сообщила, что Украина обстреляла комплексом «Точка-У» микрорайон Макеевки

Отмечается, что Украина обстреляла территорию микрорайона «Солнечный» в Макеевке, что повредило остекление близлежащих домов.
Lenta.ru
Согласно предварительной информации, в результате обстрела «Точкой-У» пострадали четыре человека, включая ребенка.
Lenta.ru
«По оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон Солнечный, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», — сообщили в представительстве ДНР.
РБК
Позже власти ДНР заявили, что фамилии виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» уже известны.
Lenta.ru

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