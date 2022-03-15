"Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины - полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол", - сказал источник.
Президент США Джо Байден подписал бюджет финансирования правительства на текущий финансовый год на сумму $1,5 трлн, в который также заложена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.