с чего всё началось

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт. Указ о закрытии опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. Согласно указу, КПВВ «Еленовка» закрыт с 00:00 28 июня.

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 336

Общество В России за сутки умерли 104 человека с коронавирусом За сутки в России умерли 104 человека с коронавирусом, за все время - 9073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество В Москве в воскресенье ожидается гроза и до +28°С В Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 июня, ожидается до +28°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 7,7K

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 95

Общество За сутки в России выявили более 6,8 тыс. случаев коронавируса Новый Калининград За последние сутки в России выявили 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах.

Игры Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику. 22

Футбол «Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в чемпионате Италии "Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.

Гаджеты Официально: Honor 30 Lite представят 2 июля В Сети появился тизер, раскрывающий дату премьеры смартфона Honor 30 Lite: его представят в Китае 2 июля одновременно с Honor X10 Max. 3