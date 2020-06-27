Политика

КоммерсантъКоммерсантъДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт. Указ о закрытии опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. Согласно указу, КПВВ «Еленовка» закрыт с 00:00 28 июня.
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ
 опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
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