Политика
КоммерсантъДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт. Указ о закрытии опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. Согласно указу, КПВВ «Еленовка» закрыт с 00:00 28 июня.
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с чего всё началось
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.Газета.Ruвчера в 15:25
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Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
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Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
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В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.
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"Лацио" одержал победу над "Фиорентиной" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1.
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Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
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На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
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Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса
Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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