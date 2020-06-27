Политика

КоммерсантъКоммерсантъДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт. Указ о закрытии опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. Согласно указу, КПВВ «Еленовка» закрыт с 00:00 28 июня.
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с чего всё началось
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ
 опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ruвчера в 15:25

Подробнее о событии

ДНР приостановила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной

ТАССвчера в 17:04

Власти ДНР снова закрыли границу с Украиной

Аргументы и Факты02:45

ДНР вновь закрыла КПП на границе с Украиной

РИА Новости01:34

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

Вести.Ruвчера в 18:50

Власти ДНР вновь закрыли границу с Украиной

Московский Комсомолец01:46

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 15:25

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 15:12
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
8,2K
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
99
Общество

В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Севастополь.ру 03:05
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ЖКХ

Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.
Lenta.ru вчера в 23:36
38
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
34
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Марат Башаров признался, что избивал своих жен, и даже рассказал, почему. Так, Екатерину Архарову он обвинил в пристрастии к алкоголю.
Woman.ru вчера в 11:49
8
Футбол

Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»

РИА Новости вчера в 18:18
Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
12
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
21
Авто

Эксперты назвали 5 способов открыть случайно запертый автомобиль

Эксперты назвали пять способов решить знакомую для многих автовладельцев проблему - открыть случайно запертую машину, ключи от которой остались внутри.
Picsnews.net 04:26
1
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,1K
Политика

Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента.
Lenta.ru 06:08
3
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
281
Политика

Forbes: США потешили Украину бессмысленными антироссийскими санкциями

Готовящиеся против «Северного потока – 2» санкции бессмысленны, поскольку служат лишь утешением для Украины.
ПолитРоссия 26 июня в 14:23
1
Политика

Глава Сахалина ответил на претензии Японии по Курильским островам

Лимаренко напомнил, что несколько дней назад Япония возмутилась работами России по геологоразведке в районе Курильских островов.
Lenta.ru 07:19
2
Экономика

Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции

Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого.
Время МСК 26 июня в 11:13
1
Шоу-бизнес

София Ротару из-за коронавируса лишилась 42 млн рублей

Большинство заказчиков получают отказ со стороны Ротару. Стоимость частного выступления певицы составляет более 100 000 евро.
Evo-rus.com вчера в 03:58
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
136
Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
855
Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,4K
Политика

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
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Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
327
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
209
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
153
Здоровье

Названы главные угрозы от жары для здоровья

Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость.
РИА Новости 08:29
Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
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