с чего всё началось

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт. Указ о закрытии опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. Согласно указу, КПВВ «Еленовка» закрыт с 00:00 28 июня.

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,2K

Политика Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов. 99

Общество В Крыму выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки Из всех случаев три выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга, 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. 33

ЖКХ Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента. 38

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 119

Авто Эксперты назвали 5 способов открыть случайно запертый автомобиль Эксперты назвали пять способов решить знакомую для многих автовладельцев проблему - открыть случайно запертую машину, ключи от которой остались внутри. 1

Политика Рейтинг Зеленского рекордно обвалился Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента. 3

Экономика Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого. 1

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 144

Политика Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". 705

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 327

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля. 153