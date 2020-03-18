Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Глава ДНР сделал важное заявление по коронавирусу

Rusvesna.suвчера в 23:59

ДНР закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за коронавируса

РБКвчера в 15:34

ДНР закрывает границу с Украиной

RT на русскомвчера в 15:45

ДНР закроет границу с Украиной из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:43

ДНР закроет границы с Украиной из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:44

Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

Известиявчера в 15:56

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

REGNUMвчера в 15:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Здоровье

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
РИА Новости вчера в 22:57
Наука

Раннее магнитное поле Земли связали с её мантией, а не ядром

ToDay News Ufa вчера в 06:54
Общество

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 18:40
Здоровье

В Минздраве рассказали, как влияет водка на коронавирус

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что водка не спасет от заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 вчера в 10:59
Происшествия

В Новосибирске продлили арест директору Института горного дела СО РАН

Заельцовский районный суд Новосибирска оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко, который обвиняется в мошенничестве.
Российская газета вчера в 07:06
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 17 марта в 13:18
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна вчера в 09:27
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ 17 марта в 12:14
Экономика

«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
ФАН вчера в 15:41
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 20:31
Авто

Volvo из-за нехватки рабочих остановила работу завода в Бельгии

Представитель компании Стефан Эльфстрем заявил, что приостановка работы завода связана с нехваткой рабочих, а также с рекомендациями властей Бельгии в связи с распространением коронавируса.
Quto.ru вчера в 09:58
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
ТВ Центр 17 марта в 07:29
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости вчера в 22:40
Армия и оружие

Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии

Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Avia.pro вчера в 22:32
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv вчера в 04:40
Экономика

На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
URA.Ru вчера в 23:50
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК вчера в 07:05
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана арестован по подозрению в мошенничестве

Интерфакс вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Политика

Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 18:28
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листков.
Газета.Ru 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное