Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДНР закрывает границу с Украиной

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавирусной инфекции COVID-19 с 21 марта. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
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Глава ДНР сделал важное заявление по коронавирусу

Rusvesna.suвчера в 23:59

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 15:31

ДНР закрывает границу с Украиной

RT на русскомвчера в 15:45

ДНР закроет границы с Украиной из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:44

Пушилин анонсировал закрытие границ с Украиной из-за коронавируса

Известиявчера в 15:56

ДНР закрывает границу с Украиной с 21 марта из-за коронавируса

ТАССвчера в 15:26

ДНР закроет границу с Украиной из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:43
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Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости 17 марта в 13:30
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовском районе

Вчера, 18 марта, около 22.00 в ДТП на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград погибли два человека.
FreeNews-Volga 00:35
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно

Премьер поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
РИА Новости вчера в 20:07
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
Вести.Ru 17 марта в 02:52
Политика

Польский журналист призвал равняться на Россию

В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Газета.Ru 01:33
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс вчера в 02:21
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

По состоянию на 18 марта, в Казахстане зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19.
Известия 00:44
Экономика

Хазин: кризис — это результат противодействия либералов из правительства и ЦБ поправкам Путина о семье

Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что за финансовый кризис должно понести ответственность либеральное правительство, деятельность которого не принесла успехов.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:57
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

Оперштаб опроверг данные о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве в связи с коронавирусом является ложной, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 01:50
Общество

Американские автогиганты временно закрывают свои заводы в США

Американские автогиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler заявили, что временно закрывают все свои заводы на территории Соединунных Штатов.
НТВ 00:57
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Армия и оружие

Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Российская газета вчера в 08:44
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
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