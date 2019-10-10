Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.

ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

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