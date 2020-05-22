Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — заявили в ведомстве. ДНР утверждает, что ВСУ потеряли трех военнослужащих убитыми, четырех ранеными и два миномета.
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ДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии

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