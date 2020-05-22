Армия и оружие
Lenta.ruДНР заявила о подавлении огневых точек украинской армии
«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены», — заявили в ведомстве. ДНР утверждает, что ВСУ потеряли трех военнослужащих убитыми, четырех ранеными и два миномета.
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Разработчики уверяют, что с помощью этого лекарства организм может справиться с инфекцией всего за 4 дня ЗаболевшиеCOVID-19 рязанцы могут стать участниками финальных клинических исследований по применению нового препарата против коронавируса, который создали российские учёные.
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Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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