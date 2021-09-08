По данным АО «Дом.РФ», за неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года).
"Единая Россия" внесет законопроект о добровольном техосмотре для автомобилей физлиц Белый дом поддержал идею об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам.
Товарооборот США и Китая по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 470,31 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.