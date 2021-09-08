По данным АО «Дом.РФ», за неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года).

Коммерсантъ 18:31