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ДОМ.РФ фиксирует снижение спроса на льготную ипотеку в России

В начале сентября эксперты заметили, что количество принятых заявок и выдачи по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума.
Телеканал 360°
Финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «Дом.РФ» сообщил о падении спроса на льготную ипотеку.
News.ru
Банки выдали 1,6 тысяч кредитов на 3,9 млрд рублей, когда в июле—августе выдавали 3-4 тысячи кредитов на 8,8—9,5 млрд рублей.
URA.Ru
Снижение спроса на кредиты было заметно уже в июле.
URA.Ru

С чего всё началось

Льготная ипотека не жилец
По данным АО «Дом.РФ», за неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года).
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