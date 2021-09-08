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ДОМ.РФ фиксирует снижение спроса на льготную ипотеку в России

Финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «Дом.РФ» сообщил о падении спроса на льготную ипотеку.
News.ru
По данным экспертов, за неделю, которая завершилась 2 сентября, объем заявок и оформленных кредитов по льготной программе на квартиры в новостройках упал до минимального значения с начала наблюдений в мае 2020 года.
Lenta.ru
Банки выдали 1,6 тысяч кредитов на 3,9 млрд рублей, когда в июле—августе выдавали 3-4 тысячи кредитов на 8,8—9,5 млрд рублей.
URA.Ru
На заинтересованность потенциальных покупателей недвижимости не повлияли различные программы банков по улучшению условий предоставления льготной ипотеки.
Lenta.ru

С чего всё началось

Льготная ипотека не жилец
По данным АО «Дом.РФ», за неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года).
Коммерсантъ18:31

Подробнее о событии

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