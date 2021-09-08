По данным экспертов, за неделю, которая завершилась 2 сентября, объем заявок и оформленных кредитов по льготной программе на квартиры в новостройках упал до минимального значения с начала наблюдений в мае 2020 года.
По данным АО «Дом.РФ», за неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года).
В 2019 украинцы насчитали увеличение оборота на 3,57% и назвали такой результат успехом: Трамп развязал торговую войну со многими странами мира, а Украина стала одним из немногих партнеров, сохранивших положительный тренд по США.
Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.