Политика

ТАССТАССDPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники. Эрдоган покинул Ведомство федерального канцлера Германии с частью своей делегации.
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