Lenta.ruDPA: Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в ЕвропуЕвропол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны.Lenta.ruПо словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением.Взгляд.руВ причастности к контрабанде оружия подозревают и украинских беженцев.РБКТакже в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВТВ ЦентрИзвестияТелеканал 360°Рязань ОнлайнRT на русскомАбзацФАНБлокнот.руРБКLife.ruКурьер. Среда. БердскЦарьградКомсомольская правдаKu.lifeГазета.RuТК ЗвездаНТВПодробнее о событииЕвропол сообщил о случаях контрабанды оружия с УкраиныТАССвчера в 16:42Европолиция нашла признаки торговли тяжелым вооружением из УкраиныМосковский Комсомолецвчера в 15:08DPA: Европол отмечает случаи контрабанды оружия из УкраиныРИА Новостивчера в 15:21Европол указал на случаи контрабанды украинского оружияИзвестиявчера в 15:18Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в страны ЕвропыГазета.Ruвчера в 15:41В Европоле фиксируют факты контрабанды оружия с Украины в страны ЕвропыRT на русскомвчера в 15:00Европол заявил о контрабанде западного оружия с УкраиныURA.Ruвчера в 13:56Показать ещёОценить398Поделиться