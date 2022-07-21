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DPA: Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в Европу

Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны.
Lenta.ru
По словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением.
Взгляд.ру
В причастности к контрабанде оружия подозревают и украинских беженцев.
РБК
Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды.
РИА Новости

Подробнее о событии

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