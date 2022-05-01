Life.ruDPA: Германия сократила зависимость от российских энергоносителейГермания сократила зависимость от российских энергоносителей, сообщает агентство DPA.Life.ruВ ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.РИА НовостиДоля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.РИА НовостиУточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruСпортивные советыФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииГермания сократила зависимость от российского газа в ущерб себеURA.Ruвчера в 07:59ФРГ сокращает зависимость от энергоносителей из РФ, но с издержками для своей экономикиПРАЙМвчера в 07:03DPA: Германия сократила зависимость от российских энергоносителейLife.ruвчера в 07:14Германия похвалилась снижением зависимости от российских энергоносителейВзгляд.рувчера в 07:48Германия сокращает зависимость от энергоносителей из РФОбщественная служба новостейвчера в 06:56Германия сокращает зависимость от энергоносителей из России, но с издержкамиРИА Новостивчера в 06:43В ФРГ заявили, что отказ от поставок из РФ означает издержки для экономики и потребителейТАССвчера в 04:56Показать ещёОценить76Поделиться