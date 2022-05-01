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DPA: Германия сократила зависимость от российских энергоносителей

Германия сократила зависимость от российских энергоносителей, сообщает агентство DPA
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Life.ru
В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года.
РИА Новости
Доля российского газа в потреблении к концу года может быть снижена до около 30%.
РИА Новости
Уточняется, что ФРГ стала закупать больше газа в Норвегии и Нидерландах, вырос импорт сжиженного природного газа.
РИА Новости

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