Lenta.ruDPA: в ФРГ приостановили одобрение контрактов на поставку оборонной продукции в КазахстанВласти ФРГ приостановили продажи оборонной продукции Казахстану.Lenta.ruФедеральное правительство Германии из-за конфликта в Казахстане прекращает поставки вооружений в бывшую советскую республику.РИА НовостиВсего в 2021 году Германия одобрила 25 контрактов с Казахстаном на поставку оборонной продукции общей стоимостью €2,2 млн.КоммерсантъВ Казахстане 2 января начались акции протеста, вызванные повышением цен на газ.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВНовостной фронтRuposters.ruГазета.RuПодробнее о событииГермания приостанавливает продажу оборонной продукции КазахстануКоммерсантъ07:51Dpa: Германия остановила поставки вооружений Казахстану из-за конфликта в странеРИА Новости07:28Германия запретила экспортировать военную технику в КазахстанНовостной фронт06:42DPA: в ФРГ приостановили одобрение контрактов на поставку оборонной продукции в КазахстанLenta.ru06:07Германия временно прекратила продажу вооружения КазахстануИА Красная Весна05:37DPA: Германия приостановила продажу оборонной продукции КазахстануГазета.Ru05:36DPA: Германия приостанавливает продажу оборонной продукции КазахстануТАСС04:57Показать ещёОценить36Поделиться