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DPA: в ФРГ приостановили одобрение контрактов на поставку оборонной продукции в Казахстан

Власти ФРГ приостановили продажи оборонной продукции Казахстану.
Lenta.ru
Федеральное правительство Германии из-за конфликта в Казахстане прекращает поставки вооружений в бывшую советскую республику.
РИА Новости
Всего в 2021 году Германия одобрила 25 контрактов с Казахстаном на поставку оборонной продукции общей стоимостью €2,2 млн.
Коммерсантъ
В Казахстане 2 января начались акции протеста, вызванные повышением цен на газ.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Германия приостанавливает продажу оборонной продукции Казахстану
Коммерсантъ07:51
Dpa: Германия остановила поставки вооружений Казахстану из-за конфликта в стране
РИА Новости07:28
Германия запретила экспортировать военную технику в Казахстан
Новостной фронт06:42
DPA: в ФРГ приостановили одобрение контрактов на поставку оборонной продукции в Казахстан
Lenta.ru06:07
Германия временно прекратила продажу вооружения Казахстану
ИА Красная Весна05:37
DPA: Германия приостановила продажу оборонной продукции Казахстану
Газета.Ru05:36
DPA: Германия приостанавливает продажу оборонной продукции Казахстану
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